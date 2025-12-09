Thời điểm camera AI phát hiện vi phạm giao thông được tính từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12.

Theo đó, camera AI được lắp đặt tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 22.056 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 72 km/h. Trong số này, hệ thống camera AI đã phát hiện 3 trường hợp tài xế ô tô không thắt dây an toàn.

596979923_881172424246077_9190384660811683249_n.jpg
Trường hợp ô tô đi sai làn tại đường Lê Văn Lương bị camera AI phát hiện. Ảnh: CACC

Còn tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã tự động phát hiện 51 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; 97 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Cũng trong ngày 8/12, 3 ô tô đi sai làn tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã bị camera AI phát hiện.

Danh sách ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12:

Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
8/12/25 02:36 18C12726 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
8/12/25 01:13 24H00697 Vàng Ô tô buýt Không thắt dây đai an toàn
7/12/25 22:56 99A15227 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
8/12/25 11:51 29P145141 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 11:51 29C116946 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 11:35 18C129735 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 11:13 29M191983 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 10:59 29Y368420 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 10:48 29L553738 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 10:14 30Z25038 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 09:27 98B264253 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 08:49 29F122261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 08:45 29D277270 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 08:09 29AK09694 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 07:52 29U131731 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 07:38 29E141849 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 07:33 29L182056 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 07:28 30N26425 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 06:44 88B120819 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 06:30 21V56137 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 21:44 29L105101 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 20:49 29Y736933 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 19:17 29AC50743 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 18:59 21K156358 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 17:59 88F107468 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:58 77Y10059 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:58 89M203302 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:34 28L109954 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:33 18K139878 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:27 17AA85705 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:12 20L50531 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:10 90B325127 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 16:05 35K146024 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 15:48 36AK07403 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 15:46 18E114948 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 15:32 29AA86661 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 15:27 30H24609 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 15:20 35B271946 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 15:02 89C202784 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 14:59 29L558480 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 14:16 59L262875 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 14:02 35K146024 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 13:33 29D134094 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 13:32 29D125700 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 13:28 38AA11682 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:49 29V89865 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:44 88F164550 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:40 29B131088 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:34 88F107468 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:33 29X754147 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:23 20H27475 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:23 98H140923 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:21 26B177903 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
7/12/25 12:10 28N116929 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
8/12/25 10:09 99A19287 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường
7/12/25 16:51 29H61015 Trắng Ô tô tải dưới 3,5 tấn Chạy sai làn đường
7/12/25 15:47 31A5751 Xanh Ô tô con Chạy sai làn đường
8/12/25 11:53 29E232263 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 11:39 29X539555 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 11:37 29B212317 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 11:36 30M80619 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 11:29 15B105640 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 11:28 29D265163 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 11:21 90B260573 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 11:02 14P92078 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 10:56 59C282310 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 10:52 29AC46814 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 10:15 29L184154 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 09:15 34M50754 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 09:09 19N132333 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 08:43 89D202836 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 08:18 29B802846 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 08:18 15B347576 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 08:15 19H96630 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 08:08 29P185830 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 08:03 30N37542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:56 29S208298 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:54 29S623979 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:45 17AA90119 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:43 30K42682 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:35 36AT03809 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:35 29BL06499 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:14 29P186186 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:05 29H117575 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:03 38N114641 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 07:03 18G155148 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 06:51 29P119697 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 06:46 29C103058 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 06:44 29L137359 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 06:39 29L126190 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 06:39 29L555656 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8/12/25 06:35 18CA13238 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
