Thời điểm camera AI phát hiện vi phạm giao thông được tính từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12.

Theo đó, camera AI được lắp đặt tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 22.056 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 72 km/h. Trong số này, hệ thống camera AI đã phát hiện 3 trường hợp tài xế ô tô không thắt dây an toàn.

Trường hợp ô tô đi sai làn tại đường Lê Văn Lương bị camera AI phát hiện. Ảnh: CACC

Còn tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã tự động phát hiện 51 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; 97 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Cũng trong ngày 8/12, 3 ô tô đi sai làn tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã bị camera AI phát hiện.

Danh sách ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12: