Thời điểm camera AI phát hiện vi phạm giao thông được tính từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12.
Theo đó, camera AI được lắp đặt tại Km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 22.056 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 72 km/h. Trong số này, hệ thống camera AI đã phát hiện 3 trường hợp tài xế ô tô không thắt dây an toàn.
Còn tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã tự động phát hiện 51 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm; 97 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).
Cũng trong ngày 8/12, 3 ô tô đi sai làn tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã bị camera AI phát hiện.
Danh sách ô tô, xe máy bị camera AI phát hiện vi phạm từ 12h ngày 7/12 đến 12h ngày 8/12:
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|8/12/25 02:36
|18C12726
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|8/12/25 01:13
|24H00697
|Vàng
|Ô tô buýt
|Không thắt dây đai an toàn
|7/12/25 22:56
|99A15227
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|8/12/25 11:51
|29P145141
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 11:51
|29C116946
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 11:35
|18C129735
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 11:13
|29M191983
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 10:59
|29Y368420
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 10:48
|29L553738
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 10:14
|30Z25038
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 09:27
|98B264253
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 08:49
|29F122261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 08:45
|29D277270
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 08:09
|29AK09694
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 07:52
|29U131731
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 07:38
|29E141849
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 07:33
|29L182056
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 07:28
|30N26425
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 06:44
|88B120819
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 06:30
|21V56137
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 21:44
|29L105101
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 20:49
|29Y736933
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 19:17
|29AC50743
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 18:59
|21K156358
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 17:59
|88F107468
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:58
|77Y10059
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:58
|89M203302
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:34
|28L109954
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:33
|18K139878
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:27
|17AA85705
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:12
|20L50531
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:10
|90B325127
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 16:05
|35K146024
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 15:48
|36AK07403
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 15:46
|18E114948
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 15:32
|29AA86661
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 15:27
|30H24609
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 15:20
|35B271946
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 15:02
|89C202784
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 14:59
|29L558480
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 14:16
|59L262875
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 14:02
|35K146024
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 13:33
|29D134094
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 13:32
|29D125700
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 13:28
|38AA11682
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:49
|29V89865
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:44
|88F164550
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:40
|29B131088
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:34
|88F107468
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:33
|29X754147
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:23
|20H27475
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:23
|98H140923
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:21
|26B177903
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7/12/25 12:10
|28N116929
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8/12/25 10:09
|99A19287
|Trắng
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
|7/12/25 16:51
|29H61015
|Trắng
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|Chạy sai làn đường
|7/12/25 15:47
|31A5751
|Xanh
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
|8/12/25 11:53
|29E232263
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 11:39
|29X539555
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 11:37
|29B212317
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 11:36
|30M80619
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 11:29
|15B105640
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 11:28
|29D265163
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 11:21
|90B260573
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 11:02
|14P92078
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 10:56
|59C282310
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 10:52
|29AC46814
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 10:15
|29L184154
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 09:15
|34M50754
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 09:09
|19N132333
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 08:43
|89D202836
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 08:18
|29B802846
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 08:18
|15B347576
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 08:15
|19H96630
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 08:08
|29P185830
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 08:03
|30N37542
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:56
|29S208298
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:54
|29S623979
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:45
|17AA90119
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:43
|30K42682
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:35
|36AT03809
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:35
|29BL06499
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:14
|29P186186
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:05
|29H117575
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:03
|38N114641
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 07:03
|18G155148
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 06:51
|29P119697
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 06:46
|29C103058
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 06:44
|29L137359
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 06:39
|29L126190
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 06:39
|29L555656
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8/12/25 06:35
|18CA13238
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 15:39
|34B228390
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 15:33
|33P97547
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 15:27
|36H513576
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 15:08
|17M39369
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 15:07
|29X773903
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:38
|29Y82197
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:38
|29Y304926
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:35
|29F164595
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:22
|29BL01853
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:20
|19K116528
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:17
|29BB00226
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:14
|29V112689
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:08
|89B126584
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:03
|18HA00709
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 14:03
|36B802123
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 13:49
|29PL02740
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:26
|29M117732
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:26
|29X51651
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:19
|98B301629
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:15
|29Z94905
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:02
|29BD01580
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:00
|21F15803
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 16:58
|29AE35204
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 16:58
|89M203302
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 16:56
|18M0205841
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 16:54
|21EA22157
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 16:54
|14B140519
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 16:54
|29F170650
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 16:28
|36B415512
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:32
|19N103966
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7/12/25 17:28
|30Y11987
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
