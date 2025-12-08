Ngày 8/12, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về số lượng vi phạm được phát hiện tại các tuyến đường lắp camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI).

Cụ thể, trong ngày 7/12, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã tự động phát hiện 703 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Còn tại đường Lê Văn Lương (Hà Nội), camera AI phát hiện 8 trường hợp ô tô đi sai làn đường.

Ghi nhận từ camera AI được lắp tại nút giao phố Hoàng Quán Chi - Phạm Văn Bạch. Ảnh chụp màn hình

Theo Cục CSGT, những trường hợp này đã được chuyển cho Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Tại KM20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình là 70km/h. Trong khoảng thời gian này, camera chỉ phát hiện 2 tài xế ô tô không thắt dây an toàn khi lái xe.