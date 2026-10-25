Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019:

Biển 1 là biển “cấm ô tô” (ký hiệu 103a), báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ mô tô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. Đặc điểm nhận diện: hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ; trên nền trắng có gạch xiên màu đỏ kéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải; ở giữa biển có in hình ô tô con (nhìn từ phía trước).

Biển 2 là biển “cấm ô tô tải” (ký hiệu 106a), báo đường cấm tất cả các loại ô tô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng. Đặc điểm nhận diện: hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ; trên nền trắng có gạch xiên màu đỏ kéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải; ở giữa biển có in hình ô tô tải.

==> Khi gặp biển 1 và 2 thì ô tô tải đều không được phép đi vào.