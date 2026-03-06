Theo đó, trọng tài chính trận Hà Nội FC vs CAHN tại vòng 15 LPBank V-League là ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, một trong những “vua áo đen” có chuyên môn hàng đầu Malaysia hiện nay. Hỗ trợ ông trong phòng VAR là trọng tài đồng hương Muhammah Izzul Fikri Bin Kamaruzaman.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin sinh năm 1990, từng được mời cầm còi trận Siêu Cúp Quốc gia 2024 diễn ra vào tháng 8/2024, trở thành trọng tài nước ngoài đầu tiên điều hành tại Siêu Cúp. Trước đó, từ năm 2016, ông lần đầu làm nhiệm vụ tại V-League trong trận đấu giữa Hải Phòng vs Hà Nội FC.

Trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin người Malaysia. Ảnh: S.N

Đây là lần thứ 2 ở mùa giải năm nay ông Bin Kamaruzaman được mời làm nhiệm vụ tại V-League. Trước đó, vị trọng tài này từng cầm còi trận đấu giữa CAHN vs Ninh Bình ở vòng 12. Ở trận đấu đó, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình công kích trọng tài người Malaysia, sau đó bị cấm chỉ đạo 3 trận từ Ban kỷ luật VFF. Trước vòng 15, vị HLV người Tây Ban Nha bị CLB Ninh Bình chấm dứt hợp đồng, người lên thay là HLV Vũ Tiến Thành.

Trận derby Thủ đô hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính. Hà Nội FC tạm đứng thứ 4 với 21 điểm, trong khi CAHN dẫn đầu với 35 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.