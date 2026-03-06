Malaysia mới dễ thở

Thông cáo mới nhất từ CAS, án phạt liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định do FIFA tuyên trước đây, phần lớn tiếp tục áp dụng đối với Malaysia.

Điều này đồng nghĩa các chiến thắng của Malaysia trước Nepal và tuyển Việt Nam tại vòng loại AFC Asian Cup khả năng rất cao bị đảo chiều. Có nghĩa không công nhận kết quả, đồng thời bị xử thua 0-3.

CAS chính thức phủ quyết đơn kháng án của Malaysia

Nếu điều đó xảy ra, tấm vé dự Asian Cup 2027 được trao cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, chính điều đó lại khiến Malaysia bước vào trận tái đấu với tuyển Việt Nam trong tâm thế khá “dễ thở” vì chỉ còn ý nghĩa về mặt danh dự hơn là chuyên môn.

Và khi một đội bóng ra sân mà không mang theo nhiều gánh nặng, đôi khi lại trở nên khó lường hơn.

Áp lực dồn vai thầy trò HLV Kim Sang Sik

Trái ngược với Malaysia, tuyển Việt Nam lại bước vào trận đấu với nhiều sức ép. Áp lực đầu tiên đương nhiên nằm ở HLV Kim Sang Sik.

Kể từ khi ngồi ghế nóng chiến lược gia người Hàn Quốc giúp tuyển Việt Nam duy trì thành tích khá ổn định. Tuy nhiên, nếu xét về dấu ấn chiến thuật và lối chơi rõ ràng chưa thực sự tạo ra sự thuyết phục rõ ràng.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik hưởng lợi về kết quả, nhưng sẽ rất áp lực về mặt chuyên môn

Cách vận hành lối chơi của 'Những chiến binh sao vàng' vẫn còn nhiều vấn đề. Khi thiếu những cá nhân tạo đột biến như Xuân Son, tuyển Việt Nam thường rơi vào trạng thái bế tắc dù trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Nepal hay Lào.

Chính vì thế, trận đấu với Malaysia không chỉ đơn thuần là câu chuyện kết quả. Đây còn là cơ hội để HLV Kim Sang Sik chứng minh rằng tuyển Việt Nam thực sự đang tiến bộ về mặt lối chơi, chứ phải chiến thắng nhờ vào việc đối thủ yếu đi.

Áp lực cũng không chỉ nằm ở BHL mà còn đặt lên vai các cầu thủ. Những cựu binh lẫn các gương mặt mới đều cần chứng minh giá trị của mình. Tất cả phải thể hiện năng lực thực sự, như một lời khẳng định rằng họ vẫn xứng đáng có chỗ đứng ở đội tuyển.

Điều đó càng quan trọng trong bối cảnh nhiều người hâm mộ đang kỳ vọng vào làn sóng trẻ từ U23 Việt Nam sau VCK U23 châu Á. Nếu các đàn anh không thể hiện được vai trò và đẳng cấp, áp lực thay thế từ lớp cầu thủ trẻ chắc chắn ngày càng lớn.

Bởi vậy, khi Malaysia bước vào trận đấu với tâm thế khá nhẹ nhàng, tuyển Việt Nam lại phải ra sân với nhiều điều cần chứng minh. Và chính điều đó khiến áp lực gần như dồn trọn lên vai thầy trò HLV Kim Sang Sik trong trận đấu diễn ra 31/3 trên sân Thiên Trường.