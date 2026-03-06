Tại VCK Asian Cup nữ 2026, cục diện bảng C đang mở ra một bài toán chiến thuật thú vị cho tuyển nữ Việt Nam. Trong một số kịch bản, việc giành chiến thắng chưa chắc là con đường thuận lợi nhất để hướng tới tấm vé dự World Cup 2027.

Theo phân tích, nếu đứng nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng phải đối đầu những “ông lớn” của bóng đá nữ châu Á ở vòng knock-out như Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Đây đều là các đội thuộc nhóm mạnh nhất châu lục, khiến cơ hội giành vé trực tiếp trở nên vô cùng khó khăn.

Một kết quả hòa trước nữ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thuận lợi hơn trên con đường săn vé đi World Cup - Ảnh: VFF

Ngược lại, nếu xếp thứ ba nhưng nằm trong nhóm đội hạng ba có thành tích tốt nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn giành quyền vào tứ kết nhưng rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn.

Khi đó, các đối thủ tiềm năng có thể chỉ là Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh – những đội được đánh giá vừa tầm hơn với Huỳnh Như và các đồng đội.

Để kịch bản này xảy ra, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần một kết quả hòa Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai, sau đó chấp nhận thất bại trước Nhật Bản ở lượt cuối. Khi ấy, các cô gái Việt Nam có thể kết thúc vòng bảng với 4 điểm và vẫn đủ điều kiện đi tiếp với tư cách đội thứ ba.

HLV Mai Đức Chung sẽ phải tính toán cho hợp lý - Ảnh: VFF

Tất nhiên, mọi tính toán chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế, tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ bước vào từng trận đấu với quyết tâm cao nhất, vừa chiến đấu vì danh dự, vừa tìm kiếm con đường thuận lợi nhất để tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Theo lịch, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra vào lúc 12h trưa mai (7/3), theo giờ Hà Nội. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp màn so tài này.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận thứ hai

Highlights nữ Việt Nam 2-1 nữ Ấn Độ (nguồn: TV360)