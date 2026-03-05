Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul, cho biết, tổ chức này chấp nhận kết luận của CAS – giữ nguyên án phạt nặng từ FIFA với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch lậu, và sẽ sớm đưa ra quyết định về tình trạng của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Niềm vui thắng trận nhờ các cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia đang bị trả giá đắt. Ảnh: Bernama

Ông cũng nhấn mạnh rằng, quyết định – án phạt của AFC, với tuyển Malaysia cần phải được đưa ra trước lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2024 diễn ra (11/4).

“Giờ đây, khi quyết định chính thức đã được công bố, AFC chấp nhận kết luận của CAS. Chúng tôi sẽ trình quyết định này lên Ủy ban kỷ luật ngay lập tức", The Star trích lời ông Windsor Paul

Tổng thư ký AFC cho hay thêm: "Ưu tiên của chúng tôi là giải quyết vấn đề này nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên, AFC cũng cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các mốc thời gian và quy trình.

Có một quy trình pháp lý rõ cần tuân theo. Đó là sau khi Ủy ban của AFC đưa ra quyết định, FAM vẫn có quyền kháng cáo.

Chúng tôi không cho rằng họ sẽ chấp nhận kết quả ban đầu. Họ có quyền tiếp tục khiếu nại, bao gồm cả việc đưa vụ việc trở lại CAS, nếu họ thấy cần thiết”.

Malaysia và tuyển Việt Nam sẽ gặp lại nhau ở trận lượt về vào 31/3 tới đây

Như vậy, sau 6 ngày chờ đợi từ phiên điều trần, không có 'phép màu' nào cho việc làm giả hồ sơ giấy tờ của FAM với 7 cầu thủ có gốc gác từ Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha, được 'phù phép' thành có gốc gác ông bà ở Malaysia.

CAS ra quyết định giữ nguyên án phạt nặng của FIFA, sau đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Cụ thể, 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel tiếp tục bị cấm thi đấu 12 tháng.

Tuy nhiên, CAS có một 'nới lỏng' cho họ được phép tham gia luyện tập trong thời gian thi hành án phạt, nhưng vẫn bị cấm thi đấu ở các giải chính thức. Còn FAM phải nộp khoản tiền lớn khoảng 11,5 tỷ đồng.