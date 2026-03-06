CAS giữ án phạt với Malaysia

Hôm 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết giữ nguyên án phạt mà FIFA áp dụng với LĐBĐ Malaysia (FAM), liên quan đến gian lận nhập tịch.

Việc giữ mức án treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ và khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đồng nghĩa với việc CAS xác nhận có hành vi sử dụng tài liệu giả trong quy trình nhập tịch của FAM.

CAS giữ nguyên án phạt đối với FAM. Ảnh: FAM

Thay đổi duy nhất trong phán quyết CAS so với án kỷ luật trước đó của FIFA là các cầu thủ được tập luyện với CLB trong thời gian bị treo giò, thay vì cấm hoàn toàn hoạt động bóng đá.

Về mặt pháp lý, câu chuyện đã rõ. Về mặt quản trị, đây là một cú đấm trực diện vào uy tín của bóng đá Malaysia.

FAM giờ không đứng ở vạch xuất phát số 0. Họ ở con số âm. Âm niềm tin từ FIFA, âm sự tín nhiệm từ các liên đoàn châu Á lẫn Đông Nam Á.

Nghiêm trọng hơn, âm cả niềm tin của người hâm mộ và truyền thông trong nước.

Một nền bóng đá có thể thua trên sân, nhưng rất khó chấp nhận thua vì gian lận giấy tờ. Vấn đề là FAM còn cãi cho được, trong bối cảnh nhiều luật sư khuyên không nên đưa vụ việc lên CAS.

Hệ quả trước mắt không dừng ở án của CAS. Nhiều khả năng LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ sớm đưa ra án kỷ luật bổ sung với đội tuyển Malaysia.

Kịch bản được nhắc tới là trừ 3 điểm trận gặp tuyển Việt Nam và 3 điểm trận gặp Nepal – nghĩa là xử thua 0-3 ở cả hai trận, như FIFA từng áp dụng với các trận giao hữu.

Malaysia chuẩn bị đối mặt án phạt từ AFC. Ảnh: Malaysia NT

Một khi điều này xảy ra, cục diện vòng loại Asian Cup 2027 đảo lộn hoàn toàn, và “Harimau Malaya” có thể bị đẩy vào thế gần như không còn bất kỳ hy vọng nào để tranh vé đi Saudi Arabia.

Hệ lụy kéo dài

Tác động chuyên môn là một chuyện. Tác động cấu trúc mới đáng lo hơn. Một liên đoàn để xảy ra sai phạm ở mức hệ thống khó tránh khỏi cuộc “thanh lọc” nội bộ.

Những quan chức phụ trách hồ sơ, pháp lý, tuyển trạch và thậm chí cả cấp điều hành cao hơn có thể phải rời vị trí.

Khi niềm tin bị bào mòn, thay đổi nhân sự không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc để tồn tại.

FAM sẽ phải bước vào một cuộc cách mạng thực sự: tái cấu trúc quy trình nhập tịch, siết chặt kiểm định pháp lý, minh bạch hóa cơ chế ra quyết định và chịu sự giám sát độc lập.

Nếu chỉ dừng ở vài thông cáo nhận trách nhiệm chung chung, đình chỉ một vài cá nhân, khủng hoảng sẽ còn kéo dài.

Niềm vui ngắn ngủi bóng đá Malaysia nhưng trả giá lâu dài vì gian lận. Ảnh: AFC

Tương lai của “Harimau Malaya” trở nên mờ mịt. Một thế hệ cầu thủ bị treo giò, nguy cơ mất điểm trên bảng xếp hạng, hình ảnh quốc gia bị tổn hại – tất cả tạo thành áp lực dây chuyền.

Nhà tài trợ sẽ dè dặt. Đối tác quốc tế sẽ thận trọng. Người hâm mộ sẽ luôn nhìn vào tuyển Malaysia với hoài nghi.

Nhưng trong khủng hoảng luôn tồn tại cơ hội tái sinh. Điều kiện tiên quyết là FAM phải thừa nhận đây không phải sự cố thủ tục, mà là thất bại quản trị.

Bóng đá quốc gia không thể xây trên nền tảng hồ sơ giả mạo. Nếu Malaysia muốn trở lại, họ phải xây lại từ gốc – bằng minh bạch, bằng phát triển nội lực và bằng việc tôn trọng luật chơi quốc tế.

Phán quyết của CAS khép lại một vụ kiện. Nhưng với bóng đá Malaysia, đó mới chỉ là dấu chấm hết của một ảo tưởng, và là khởi đầu cho hành trình trả giá với hệ lụy kéo dài.