Sau VCK U23 châu Á 2026 gần 2 tháng, U23 Việt Nam tiếp tục hội quân, chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China diễn ra tại Tây An - Trung Quốc (25/3 đến 31/3). Các đối thủ của U23 Việt Nam được xác định là Thái Lan, Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc.

Đây là giải đấu được đánh giá rất chất lượng, giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát, hướng tới những mục tiêu trong tương lai. Đặc biệt, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội đòi lại món nợ thua U23 Trung Quốc 0-3 ở giải châu Á vừa qua.

U23 Việt Nam tái đấu U23 Trung Quốc tại CFA Team China 2026. Ảnh: AFC

Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất lúc này là U23 Việt Nam có những thay đổi gì về lực lượng so với VCK U23 châu Á 2026. Nói cách khác, U23 Việt Nam tham dự với đội hình nào, mục tiêu cụ thể ra sao, nhằm vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa đạt được kết quả tốt nhất.

So với giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam không có Hiểu Minh và Thái Sơn do cả hai đều gặp chấn thương, vừa phải tiến hành phẫu thuật, nghỉ thi đấu 9 tháng.

Ngoài ra, một loạt các trụ cột của U23 Việt Nam như Trung Kiên, Nhật Minh, Xuân Bắc, Văn Khang, Minh Phúc, Thanh Nhàn... có thể được HLV Kim Sang Sik đôn lên tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh và trận quyết đấu với Malaysia ngày 31/3.

Riêng hai cầu thủ Lý Đức và Đình Bắc đang khiến HLV Kim Sang Sik phải cân nhắc kỹ. Cả hai đều dính án treo giò 2 trận (tính cho ĐTQG nếu được triệu tập), khi đã hết tuổi dự giải U23 châu Á 2028. Như vậy, 2 cầu thủ quan trọng này chỉ có thể đá giao hữu với Bangladesh, chứ không được thi đấu khi tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia.

Đình Bắc sẽ không tập trung cùng U23 Việt Nam? (Ảnh: AFC).

Giới chuyên môn nhận định HLV Kim Sang Sik có thể giữ 2 cầu thủ này cho tuyển Việt Nam, nhằm thử nghiệm ở trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3. Đây là trận đấu mà chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt kỳ vọng Đình Bắc có thể kết hợp ăn ý với Xuân Son trên hàng tiền đạo.

Vậy thì U23 Việt Nam tham dự CFA Team China với lực lượng như thế nào? Theo tìm hiểu, VFF và HLV Kim Sang Sik có thể lựa chọn đội U20 tham dự giải đấu ở Trung Quốc, kết hợp với một số cầu thủ lứa U23. Đây là sự chuẩn bị mang tính dài hơi cho bóng đá Việt Nam, giúp các cầu thủ trẻ học hỏi, cọ xát, hướng tới Asiad diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.