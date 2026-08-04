Theo đó, trọng tài người Hong Kong (Trung Quốc) Cheung Wai Lung bắt chính trận tuyển Việt Nam vs Campuchia trên sân Mỹ Đình ngày 7/8.

Ông Cheung Wai Lung Mario không phải là gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam, khi từng được giao nhiệm vụ bắt chính trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam vs Bangladesh trên sân Hàng Đẫy hồi tháng 3/2026. Ở trận đấu đó, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0.

Trọng tài Cheung Wai Lung từng bắt trận có tuyển Việt Nam.

Hỗ trợ cho ông Cheung Wai Lung là trợ lý Lam Cheuk Hong, cũng đến từ Hong Kong (Trung Quốc), cùng hai trợ lý người Thái Lan Apichit Nophuan và Alongkorn Khonwai.

Trọng tài Cheung Wai Lung sinh 1995, được công nhận cấp độ FIFA trong năm 2026. Theo thống kê, ở mùa giải 2025/26, vị trọng tài người Hong Kong (Trung Quốc) điều khiển 10 trận, rút ra 47 thẻ vàng.

Việc trọng tài Cheung Wai Lung được giao nhiệm vụ bắt chính ít nhiều mang tới tâm lý thoải mái, yên tâm và cả sự may mắn với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam lên đường về nước. Ảnh: VFF

Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3).

Liên quan tới sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam, chiều 4/8, Xuân Son cùng các đồng đội từ Indonesia lên đường về nước. Theo kế hoạch, sau khi trở về Hà Nội, tuyển Việt Nam ưu tiên cho các giải pháp hồi phục thể trạng trước khi trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Campuchia trên SVĐ Mỹ Đình.

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