Sau lượt trận thứ 4 ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, cùng Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số vượt trội +10. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Singapore đứng thứ hai với hiệu số +3, trong khi Indonesia xếp thứ ba với 6 điểm và hiệu số +4.

Tuyển Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết ở bảng A - Ảnh: Phan Ích

Ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam Việt Nam giành chiến thắng Campuchia là chắc chắn giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng (nếu hoà Campuchia, tuyển Việt Nam có thể vào bán kết với ngôi nhì bảng, một khi Singapore đánh bại Indonesia) . Thậm chí, ngay cả trong trường hợp thất bại, cơ hội đi tiếp của "Những chiến binh Sao vàng" vẫn rất lớn nhờ khoảng cách điểm số và lợi thế hiệu số.

Kịch bản Việt Nam bị loại chỉ xảy ra khi nhiều điều kiện bất lợi cùng xuất hiện. Cụ thể, tuyển Việt Nam phải thua Campuchia với cách biệt cực lớn, đồng thời Indonesia đánh bại Singapore để vượt lên trong cuộc đua. Khi đó, thứ hạng sẽ được quyết định bằng hiệu số bàn thắng bại.

Theo tính toán, một kịch bản hiếm gặp là tuyển Việt Nam thua Campuchia với tỷ số 0-9, trong khi Indonesia thắng Singapore 1-0. Khi đó, hiệu số của Việt Nam giảm xuống còn +1, thấp hơn Singapore (+2), khiến Quang Hải và các đồng đội mất vé vào bán kết.

BXH bảng A sau lượt trận thứ 4

Tuy nhiên, khả năng này gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết. Campuchia hiện đã hết cơ hội đi tiếp, lượt trận cuối họ phải làm khách trên sân Mỹ Đình của đội đương kim vô địch nên việc việc giành chiến thắng đậm là điều viển vông.

Xét về xác suất, nguy cơ tuyển Việt Nam bị loại chỉ ở mức dưới 1%. Mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn là tránh bị loại, mà là giành chiến thắng trước Campuchia để bảo vệ ngôi đầu bảng, qua đó tránh phải gặp Thái Lan - đội bóng đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng B - tại bán kết ASEAN Cup 2026.

Video bàn thắng Indonesia 0-3 Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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