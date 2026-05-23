Ngay sau khi trận Thể Công Viettel vs PVF-CAND tại vòng 24 LPBank V-League kết thúc với tỉ số 1-1, đội chủ nhà làm đơn đề nghị VFF và VPF xem xét hai tình huống gây tranh cãi liên quan tới quyết định thổi 11m của trọng tài Trần Ngọc Nhớ, đồng thời làm rõ tình huống dẫn đến thẻ vàng cho cầu thủ Kyle Colonna.

Ở phút 19, sau khi xem VAR, trọng tài Ngọc Nhớ cho rằng hậu vệ Đào Văn Nam của Thể Công Viettel phạm lỗi với cầu thủ Hà Văn Việt (PVF-CAND) trong vòng cấm địa.

Thể Công Viettel nhận bàn thua từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Hình ảnh quay chậm trên truyền hình cho thấy Hà Văn Việt không nhận phải tác động rõ ràng từ Đào Văn Nam. Cầu thủ PVF CAND dường như bị ngã do vấp xuống sân.

Theo đội bóng áo lính, tình huống xảy ra ở thời điểm Thể Công Viettel đang kiểm soát tốt thế trận. Quyết định của trọng tài ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, vì vậy VFF, Ban tổ chức cần xem xét, đánh giá lại một cách khách quan.

Tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Trong khi đó, ở tình huống Kyle Colonna nhận thẻ vàng khi anh thực hiện đường chuyền rồi va chạm với cầu thủ PVF-CAND, cũng là quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Trung vệ của Thể Công Viettel phải nghỉ trận đấu tiếp theo gặp CLB CA TP.HCM ở vòng 25.