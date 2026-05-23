Ninh Bình vừa có trận thắng SLNA 2-1 ngay trên sân Vinh, qua đó vượt qua Hà Nội FC để giành vị trí thứ 3 với 44 điểm trên BXH LP Bank V-League.

Ở vòng này, Ninh Bình tiếp đón CA TPHCM. Đây là trận đấu mà Hoàng Đức và các đồng đội tự tin giành trọn 3 điểm khi đối thủ không có phong độ ổn định. Với việc Thể Công Viettel bị PVF-CAND cầm hòa 1-1, đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn còn hy vọng vượt qua đối thủ để giành vị trí hạng 2 chung cuộc.

Trên thực tế, Ninh Bình được đánh giá cao hơn CA TPHCM về lực lượng, chưa kể lợi thế sân nhà. Trận thắng SLNA ở vòng trước cũng tạo nên tinh thần tốt với các cầu thủ.

Ninh Bình hướng tới chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: S.N

Với mục tiêu giành chiến thắng, Ninh Bình chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu đối thủ. Trong khi đó, CA TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Thanh Phương cố gắng thi đấu tốt những vòng đấu cuối để có vị trí trong top 5 chung cuộc, nhưng rõ ràng chuyến làm khách tại Ninh Bình được dự báo "lành ít, dữ nhiều".

Ở hai trận còn lại trong ngày 23/5, SHB Đà Nẵng chắc chắn chơi với 200% sức lực trước Hải Phòng để có điểm trong cuộc chiến trụ hạng. Trên sân Thanh Hóa, HAGL cũng cần điểm để sớm trụ hạng, nhưng được dự báo gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà đang đạt phong độ tốt ở giai đoạn cuối mùa giải.