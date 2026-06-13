Dự án đang xây dựng, khách hàng mua kỳ nghỉ trong tương lai

Theo trình bày của bà C. (ngụ TPHCM), tháng 11/2018, bà ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với Công ty V., lựa chọn tuần nghỉ thứ 17 hằng năm tại căn hộ loại A. Sau khi ký kết, bà đã đặt cọc tổng cộng 67 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhận thấy nhiều nội dung trong hợp đồng không đúng với những thông tin được tư vấn và quảng cáo khi tham gia chương trình “Sở hữu kỳ nghỉ A”, bà C. đã khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu và buộc công ty hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp.

Theo bà C., tại thời điểm ký kết hợp đồng, dự án của Công ty V. vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định.

Công ty V. bán kỳ nghỉ cho bà C. với giá 19.000 USD, tương đương khoảng 444 triệu đồng theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Bà C. cho rằng Công ty V. đã quảng cáo chưa đầy đủ, sử dụng tên gọi “sở hữu kỳ nghỉ” dễ gây nhầm lẫn về quyền sở hữu thực tế của khách hàng. Ngoài ra, việc định giá hợp đồng bằng USD và cách xử lý khoản tiền đặt cọc cũng bị cho là vi phạm các quy định về ngoại hối và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện Công ty V. cho biết doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2013 và triển khai mô hình chia sẻ quyền nghỉ dưỡng theo thông lệ quốc tế. Theo đó, khách hàng chỉ mua quyền sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong tương lai, không phải mua hay sở hữu bất động sản. Điều này được phía công ty giải thích rõ với khách hàng tại buổi giới thiệu, trong đó có bà C.

Phía công ty khẳng định bà C. hoàn toàn nhận thức được dự án chưa hoàn thành tại thời điểm ký hợp đồng và đã tự nguyện thanh toán tiền đặt cọc. Doanh nghiệp cho hay khu nghỉ dưỡng chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, từ thời điểm đó đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định.

Đòi tiền bất thành

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 11/2020, Hội đồng xét xử TAND TP Nha Trang (nay là TAND khu vực 1 - Khánh Hòa) đã không chấp nhận yêu cầu của bà C. về việc tuyên hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là vô hiệu cũng như yêu cầu hoàn trả số tiền 67 triệu đồng đã thanh toán.

Không đồng ý với phán quyết trên, bà C. kháng cáo. Bà tiếp tục cho rằng Công ty V. đã cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ, tên gọi hợp đồng dễ gây nhầm lẫn và tòa án cấp sơ thẩm xác định chưa đúng bản chất tranh chấp.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định bản chất của “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” là hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trú, không phải giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản.

Theo Hội đồng xét xử, tại thời điểm ký kết, bà C. biết rõ khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình xây dựng và tự nguyện đặt cọc để được sử dụng dịch vụ trong tương lai. Hợp đồng được giao kết hợp pháp, các bên có đầy đủ năng lực dân sự, không có căn cứ xác định giao dịch vô hiệu.

Tòa phúc thẩm cũng cho rằng việc giá trị hợp đồng được thể hiện bằng USD trong giấy xác nhận đặt chỗ không ảnh hưởng đến hiệu lực hợp đồng, bởi toàn bộ việc thanh toán và các hóa đơn đều được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Khoản tiền đặt cọc 67 triệu đồng đã được các bên thỏa thuận chuyển thành một phần của khoản thanh toán theo hợp đồng, nên không có cơ sở để buộc công ty hoàn trả.

Từ đó, Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của bà C., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

(Tham khảo Bản án số 13/2022/DS-PT ngày 27-1-2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa)





