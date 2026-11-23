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Sáng 23/11, biên đội 7 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện diễn tập nhiệm vụ bay chào mừng lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), trước khi thực hiện nhiệm vụ, mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn bay được các cán bộ, chiến sĩ tiến hành cẩn trọng.

Các tổ bay thuộc Trung đoàn 916, Trung đoàn 917 và Trung đoàn 930 tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đây đều là những phi công, nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đã từng tham gia bay chào mừng trong nhiệm vụ A-50 và A-80.

Thực hiện nhiệm vụ bay lần này, các máy bay sẽ mang theo cờ Tổ quốc và cờ triển lãm có kích thước 5,4m x 3,6m. Để giữ ổn định cờ và chống xoắn, các quả sắt nặng khoảng 120kg được buộc vào dây cáp của cờ.

Khoảng 8h50, biên đội 7 chiếc trực thăng mang theo cờ Tổ quốc và cờ triển lãm cất cánh, hướng tới khu vực sân bay Gia Lâm - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc.

Biên đội bay được chia thành 3 tốp. Trong đó, 2 tốp đầu được chia thành đội hình 1 và 3 chiếc mang theo cờ Tổ quốc, tốp 3 chiếc sau mang theo cờ triển lãm.

Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 - cho biết tại lễ khai mạc triển lãm, đội hình trực thăng sẽ bay biểu diễn phối hợp với UAV.

"Khác với những lần bay chào mừng trước, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận nhiệm vụ bay phối hợp với UAV. Việc này đòi hỏi sự hiệp đồng giữa các đơn vị phải chuyên sâu hơn. Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ các phương án, phối hợp chặt chẽ với lực lượng điều khiển UAV về thời gian, độ cao và đường bay để đảm bảo an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - Đại tá Toán chia sẻ.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với chủ đề "Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển".

Đây là lần thứ 3 Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu thành tựu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; năng lực nghiên cứu, sản xuất của công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.