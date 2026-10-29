Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ đưa nhiều trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12.

Ngày 28/10, tại Cebu (Philippines), nhân dịp tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ADMM-20), hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng các nước.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, hai bên bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ phát triển tích cực trong đối thoại, tham vấn, công nghiệp quốc phòng, quân y và nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth đã trao đổi một số thông tin, kỷ vật chiến tranh. Sự kiện này tiếp tục thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Chính phủ Việt Nam triển khai.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn trên cơ sở thỏa thuận các dự án được ký kết, Mỹ sẽ hợp tác, hỗ trợ để đến năm 2045, Việt Nam cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của cả hai phía, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ đưa nhiều trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức từ ngày 10-13/12 tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, nổi bật là đối thoại, tham vấn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, hải quân, trao đổi kinh nghiệm... Qua đó cho thấy thiện chí và nỗ lực chung của hai bên trong tăng cường hợp tác ngày càng thực chất.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia tiếp tục cử máy bay hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào: trao đổi đoàn, hợp tác hải quân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực…

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn chuyên gia Australia sang trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, hai bên bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất, trên cơ sở Tầm nhìn Vientiane 2.0, Sáng kiến JASMINE của Nhật Bản, với nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác như chương trình tập huấn trên tàu hải quân, bồi dưỡng sĩ quan không quân, hợp tác an ninh mạng và hỗ trợ nâng cao năng lực…

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, hai bên vui mừng khi quan hệ song phương Việt Nam - Philippines ngày càng phát triển toàn diện trong suốt 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân (tháng 6) tạo xung lực mới cho hợp tác quốc phòng song phương phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó có: trao đổi đoàn; hậu cần; tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; an ninh, an toàn hàng hải; quân y; an ninh mạng…

Tại các cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh Mỹ, Bộ Quốc phòng các nước Australia, Nhật Bản, Philippines tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng các nước tham gia trưng bày sản phẩm.