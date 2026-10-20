Các phương tiện, vũ khí, khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Sáng 20/10, Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - cho biết triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với chủ đề "Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển".

Đây là lần thứ 3 Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu thành tựu xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; năng lực nghiên cứu, sản xuất của công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - cho biết lễ khai mạc triển lãm diễn ra từ 9-10h30 ngày 10/12 gồm: chương trình nghệ thuật chào mừng, phần nghi lễ, phần trình diễn của lực lượng đặc công, bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự và phát biểu khai mạc.

Đến nay đã có 44 đoàn/30 nước đăng ký sang thăm Việt Nam và dự triển lãm. Đây là khách mời của Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng...

Về quy mô triển lãm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng cho biết triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800 m2 (tăng khoảng 23.800 m2 so với triển lãm năm 2024), được quy hoạch thành các khu vực chính gồm: 45.000 m2 là khu đỗ xe, khu kiểm soát an ninh, khu hội thảo, phòng họp, quầy thông tin; khu vực đón tiếp khách khoảng 2.700 m2; khu trưng bày ngoài trời khoảng 24.700 m2; khu trưng bày trong nhà khoảng 23.500 m2 (gồm 3 nhà chứa máy bay và khu nhà lắp dựng bổ sung)...

Tính đến nay đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với diện tích trong nhà là 8.017 m2 và diện tích ngoài trời là 425 m2. Hiện có 16 quốc gia đăng ký gian trưng bày, gồm: Anh, Ba Lan, Belarus, Brazil, Canada, Séc, Gruzia, Iran, Ý, Myanmar, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Slovakia. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của các đối tác đối với hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

Các doanh nghiệp trong nước, quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không - không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Trong đó, Việt Nam sẽ giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của quân đội, công an. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài mới so với các kỳ triển lãm trước. Điều đặc biệt là các phương tiện, vũ khí, khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, sản xuất như xe tăng T-1 và xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-03 sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, người dân sẽ được tham quan triển lãm trong 2 ngày (12-13/12), không giới hạn độ tuổi khách tham quan. Khi đến triển lãm, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân đã được xác thực để qua cửa kiểm soát.

Người dân tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Tại triển lãm năm 2024, Quân đội đã ký kết 16 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 286,3 triệu USD. Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng cho biết Ban Tổ chức đang kết nối để làm việc với các đối tác về hợp đồng, biên bản ghi nhớ hợp tác.

"Chúng tôi dự kiến sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng với các nước được ký kết và kỳ vọng các hợp đồng năm nay sẽ tốt hơn năm 2024" - ông chia sẻ.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng - Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu - cho biết Cục Tác chiến đã lập kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp Công an TP Hà Nội có kế hoạch phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm bãi đỗ xe và lưu thông cho 2 ngày người dân tham quan.

Căn cứ vào lượng khách tham quan, nếu nhu cầu lớn thì Ban Tổ chức triển lãm sẽ tham mưu trực tiếp với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để quyết định có kéo dài thêm ngày triển lãm hay không.