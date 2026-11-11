Lực lượng đặc công huấn luyện, chuẩn bị các nội dung trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.
Sáng 11/11, tại Trường Sĩ quan Đặc công (Xuân Mai, Hà Nội), Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 - chủ trì buổi kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ lễ khai mạc triển lãm.
Nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng của các quốc gia thành viên EU đăng ký tham gia trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào tháng 12. Đây là minh chứng khẳng định sức hút và vị thế của triển lãm.