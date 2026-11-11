Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ đưa nhiều trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12.