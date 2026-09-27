Ngày 27/9 là ngày thi đấu quan trọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khi nhiều VĐV bước vào những nội dung quyết định, trong đó điền kinh, bắn cung và cầu lông được kỳ vọng tạo dấu ấn.

Tâm điểm chú ý thuộc về Lê Thị Cẩm Tú ở chung kết 200m nữ lúc 19h25. Sau thành tích tốt tại vòng loại, chân chạy Việt Nam hướng tới việc cạnh tranh thứ hạng cao cùng các đối thủ mạnh của châu Á. Bên cạnh đó, Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng cũng tranh tài ở chung kết nhảy xa, còn đội tiếp sức 4x100m nữ thi đấu vòng loại.

Ở môn bắn cung, các cung thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài tại nhiều nội dung đồng đội, với sự góp mặt của những gương mặt giàu kinh nghiệm như Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đặng Công Đức.

Ngoài ra, cặp đôi cầu lông Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh sẽ bước vào vòng 1/8 đôi nam gặp Indonesia, trong khi các môn bắn súng, cầu mây, kurash và đấu kiếm cũng tiếp tục tranh tài.

Với nhiều niềm hy vọng xuất trận, ngày 27/9 được kỳ vọng sẽ mang thêm những tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:

HCV (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m).

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