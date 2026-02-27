Hôm nay, UEFA tổ chức bốc thăm vòng 1/8, tứ kết và bán kết Champions League/Cúp C1 lần thứ 71 trong lịch sử.
Tám đội vừa giành thắng ở vòng play-off cùng 8 đội đứng đầu bảng ở vòng bảng tham dự lễ bốc thăm vòng 16 đội. Những đội đứng đầu bảng ở vòng bảng được xếp hạt giống.
8 CLB hạt giống
Arsenal (Anh)
Bayern München (Đức)
Liverpool (Anh)
Tottenham (Anh)
Barcelona (TBN)
Chelsea (Anh)
Sporting CP (BĐN)
Man City (Anh)
8 CLB thắng play-off
Real Madrid (TBN)
PSG (Pháp)
Newcastle (Anh)
Atletico (TBN)
Atalanta (Italia)
Leverkusen (Đức)
Galatasaray (TNK)
Bodo/Glimt (Na Uy)
