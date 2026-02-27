Hôm nay, UEFA tổ chức bốc thăm vòng 1/8, tứ kết và bán kết Champions League/Cúp C1 lần thứ 71 trong lịch sử.

Tám đội vừa giành thắng ở vòng play-off cùng 8 đội đứng đầu bảng ở vòng bảng tham dự lễ bốc thăm vòng 16 đội. Những đội đứng đầu bảng ở vòng bảng được xếp hạt giống.

8 CLB hạt giống

Arsenal (Anh)

Bayern München (Đức)

Liverpool (Anh)

Tottenham (Anh)

Barcelona (TBN)

Chelsea (Anh)

Sporting CP (BĐN)

Man City (Anh)

8 CLB thắng play-off

Real Madrid (TBN)

PSG (Pháp)

Newcastle (Anh)

Atletico (TBN)

Atalanta (Italia)

Leverkusen (Đức)

Galatasaray (TNK)

Bodo/Glimt (Na Uy)

VietNamNet tường thuật chi tiết diễn biến bốc thăm Champions League 2025/26: