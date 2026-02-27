MU sang Na Uy ký 'thần đồng' 19 tuổi

MU được loan tin đang xúc tiến ký ‘thần đồng’ 19 tuổi, Abubacarr Sedi Kinteh từ CLB Tromso (Na Uy).

Theo tờ Corriere dello Sport, giám đốc điều hành Omar Berrada, và giám đốc thể thao Jason Wilcox của MU, dự định sẽ đến Na Uy vào đầu tháng 3 với hy vọng đạt được thỏa thuận thương vụ.

MU được loan tin sắp sang Na Uy đàm phán ký tài năng trẻ 19 tuổi của Trombo. Ảnh: Sport Mole

Theo các nguồn tin, MU xem tài năng 19 tuổi có lần ra mắt tuyển Gambia vào tháng 10 năm ngoái, là một ngôi sao tương lai và Sedi Kinteh có thể chuyển đến sân Old Trafford, với mức phí khoảng 4,3 triệu bảng.

Sedi Kinteh đã có 25 lần ra sân cho đội 1 Tromso, ghi 1 bàn và 1 kiến tạo, sau khi ký hợp đồng vào tháng 3 năm ngoái.

Ban đầu đó chỉ là một buổi thử việc, và anh đến từ CLB Mawade Wade (Senegal), nhưng trung vệ thuận chân trái này gây ấn tượng mạnh đến nỗi Tromso quyết định ký ngay 5 năm.

Abubacarr Sedi Kinteh sở hữu tốc độ ‘tia chớp’, đạt 37 km/h, tương đương Van de Ven – cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh, cũng là một mục tiêu khác của MU.

Ở sao trẻ người Gambia có phẩm chất, khả năng phán đoán, kiểm soát bóng và chuyền bóng rất tốt, khiến một số ‘ông lớn’ châu Âu quan tâm, trong đó có MU và Chelsea. Nhưng ‘Quỷ đỏ’ được cho đang dẫn đầu thương vụ này.

Kế hoạch lớn ở chuyển nhượng hè 2026

Cùng với phong độ đang lên của MU dưới thời Carrick, các fan của họ cũng rất phấn khởi và kỳ vọng trước những tin tức liên quan chuyển nhượng hè 2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU “sẽ làm điều gì đó lớn lao” ở phiên chợ hè, nhất là trong trường hợp đội giành được vé dự Cúp C1 mùa sau.

Ở hè năm ngoái, INEOS chi vượt 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng và năm nay, con số được United in Focus dự báo có thể còn hơn thế.

Nguồn này chỉ ra lý do vì sao: ngoài khả năng cao MU trở lại Champions League mùa sau, thì họ cũng giảm được quỹ lương đáng kể, với Casemiro xác nhận ra đi, dứt mối duyên với Rashford, Sancho,…

“Tiền lương được giải phóng, tiền có được từ Champions League và nhu cầu tăng cường lực lượng có thể khiến MU vượt mốc chi tiêu 300 triệu bảng ở chuyển nhượng hè này. Nếu mọi việc tiếp tục diễn ra thuận lợi như hiện nay, INEOS có đủ khả năng để làm điều đó”.

MU dự kiến có những thay đổi mạnh mẽ nhất ở tuyến giữa, trong vài tháng tới đây. Theo Fabrizio Romano, ‘Quỷ đỏ’ sẽ có kỳ mua sắm đầy bận rộn, mang về 1-2 tiền vệ mới và xem xét bổ sung cả các vị trí khác.

Elliot Anderson (Nottingham Forest) được cho đang là mối ưu tiên chính của MU để tăng cường tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, họ vấp phải sự cạnh tranh lớn từ Man City, đội sẵn sàng chi bạo cho ngôi sao 23 tuổi được định giá 100 triệu bảng.