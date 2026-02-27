Chung kết trong mơ

Lá thăm ở Nyon, Thụy Sĩ (18h ngày 27/2) luôn bắt đầu bằng những quả bóng nhỏ, nhưng nó có thể mở ra những kịch bản khổng lồ.

Trước lễ bốc thăm vòng 1/8 của Champions League, có hai viễn cảnh mà bất kỳ nhà tổ chức nào cũng phải thầm mong, dẫn đến trận chung kết “El Clasico” hoặc cuộc “nội chiến” bóng đá Anh giữa Arsenal và Man City.

Có khả năng chung kết là Siêu kinh điển. Ảnh: EFE

Chưa bao giờ trong lịch sử Champions League được chứng kiến trận chung kết giữa cặp kỳ phùng địch thủ Barcelona và Real Madrid.

Hai gã khổng lồ đã gặp nhau ở bán kết Champions League/Cúp C1 – gần nhất là mùa 2010/11, cũng gắn với cuộc chiến Jose Mourinho vs Pep Guardiola.

Nhưng sân khấu cuối cùng – nơi chiếc cúp tai voi được trao – vẫn chưa từng chứng kiến Siêu kinh điển.

Nếu điều đó xảy ra, chung kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB sẽ không chỉ là trận đấu bóng đá.

Đó là cuộc va chạm của hai hệ tư tưởng, hai truyền thống, hai đế chế quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha trong cùng một đêm.

Về mặt truyền hình, thương mại, biểu tượng toàn cầu – đó là “giấc mơ vàng” của UEFA. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu từng nhiều lần nói về khả năng này.

Nhưng không chỉ có bóng đá Tây Ban Nha. Một kịch bản khác cũng đầy sức nặng là chung kết giữa Arsenal và Man City.

Nếu khả năng này xuất hiện, đây sẽ là kịch bản rất thú vị khi hai đội đang trực tiếp đua vô địch Premier League cùng nhau tiến vào trận đấu cuối cùng của Champions League, bên cạnh trận chung kết League Cup mà họ thi đấu ngày 22/3.

Điều này từng xảy ra một lần vào mùa 2007/08, khi MU của Sir Alex Ferguson vượt qua Chelsea để đăng quang tại Moscow.

Arsenal và Man City có thể hẹn nhau tại Budapest. Ảnh: MCFC

Cuộc đấu trí giữa Mikel Arteta và Pep Guardiola khi ấy sẽ vượt ra khỏi phạm vi nước Anh, trở thành màn tranh luận chiến thuật ở cấp độ châu lục: kiểm soát vị trí, pressing tầm cao, xây dựng cấu trúc, chiều sâu đội hình…

Một trận chung kết như vậy không chỉ đặc biệt, mà còn mang tính biểu tượng cho thời đại Premier League thống trị: 6 đại diện bóng đá xứ sương mù đều có mặt ở vòng 1/8.

Những kịch bản nghẹt thở khác

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chung kết, Champions League có thể đã bùng nổ ngay từ vòng 1/8.

Thể thức hiện tại không còn rào cản quốc gia, và điều đó mở ra khả năng những “chung kết sớm” xuất hiện tức thì.

Hãy tưởng tượng Man City chạm trán Real Madrid – cuộc đối đầu đã định hình nhiều mùa giải gần đây giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ.

Hoặc Barca gặp PSG – tái hiện những ký ức dữ dội, từ màn “remontada” lịch sử với chiến thắng 6-1 cho CLB xứ Catalunya, đến các cuộc so tài giữa những thế hệ siêu sao.

Trước mắt, điều chắc chắn là ĐKVĐ PSG sẽ phải gặp đối thủ mạnh. Nếu tránh được Barca, đội quân của HLV Luis Enrique đụng độ Chelsea.

Để tiến vào chung kết và bảo vệ ngôi vương, hành trình của PSG rất nặng. Kịch bản “căng” nhất: Liverpool ở tứ kết, Real Madrid/Man City/Arsenal/Bayern Munich tại bán kết.

Trong trường hợp những lá thăm đưa Atletico Madrid gặp Liverpool, vòng 1/8 Champions League cũng thêm phần gay cấn, không khác gì tứ kết.

Nếu những đội bóng lớn tránh nhau, cũng có khả năng xuất hiện các trận chung kết sớm khi bước vào tứ kết.

PSG không có nhiều lựa chọn, hoặc Chelsea, hoặc Barca tại vòng 1/8. Ảnh: UEFA

Cụ thể, trận tứ kết 1 khả năng cao là PSG/Barca/Chelsea đối đầu Liverpool. Trận chung kết trong mơ Arsenal và Man City hoàn toàn có thể diễn ra ngay tại tứ kết; hoặc “Pháo thủ” gặp lại Real Madrid.

Khả năng Pep Guardiola đối đầu với đội bóng cũ Bayern Munich ở tứ kết không hề nhỏ; hoặc Real Madrid chạm trán nhà vô địch Bundesliga.

Với việc toàn bộ nhánh đấu được cố định sau lễ bốc thăm, mỗi lá thăm không chỉ quyết định một đối thủ, mà còn vẽ ra con đường đến tận chung kết.

Đó chính là điều làm nên sức hấp dẫn của buổi lễ ở Nyon. Không chỉ là tìm ra ai gặp ai, mà là định hình bản đồ quyền lực của bóng đá châu Âu trong ba tháng tới.

Trước khi có thể xuất hiện Siêu kinh điển hay derby nước Anh ở chung kết – hoặc thậm chí derby London giữa Arsenal và Chelsea tại Budapest vào ngày 30/5 – châu Âu sẽ chứng kiến nhiều trận cầu nghẹt thở.