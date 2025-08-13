Cuộc chạm trán giữa U21 Việt Nam và U21 Ai Cập trong khuôn khổ trận tranh hạng 17-24 Giải bóng chuyền U21 thế giới 2025 là một cơ hội quan trọng để các cô gái Việt Nam gỡ gạc danh dự. Dù gặp sự cố và bị tước tấm vé vòng 1/8 nhưng các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường và lối chơi kỹ thuật.

U21 Ai Cập nổi bật với thể hình vượt trội và sức mạnh tấn công, sẽ là một thách thức lớn. Để giành chiến thắng, U21 Việt Nam cần phát huy tối đa tốc độ, sự linh hoạt và khả năng phối hợp ăn ý, đặc biệt là ở hàng chắn và phòng thủ.

Mục tiêu không chỉ là cải thiện thứ hạng chung cuộc, mà còn là tích lũy kinh nghiệm quý báu cho tương lai. Một chiến thắng sẽ tạo động lực lớn bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.