Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng tại SEA Games 33 khi lần lượt thắng đậm Myanmar, Malaysia và vượt qua Indonesia gọn gàng sau ba set.

Các trụ cột như Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy hay Vi Thị Như Quỳnh đều đạt điểm rơi phong độ, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tối thiểu là tấm HCB.

Ở trận bán kết, Việt Nam sẽ chạm trán Philippines – đội bóng vẫn trung thành với bộ khung quen thuộc từng chinh chiến tại AVC Nations Cup và SEA V.League.

Đội trưởng Jia De Guzman cùng đối chuyền Alyssa Solomon tiếp tục là hai mũi nhọn đáng gờm của Alas Pilipinas, trong bối cảnh các phụ công chưa đạt hiệu suất cao. Nếu duy trì sự ổn định và áp lực tấn công, tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội tiến sâu.