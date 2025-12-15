Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử khi chạm trán Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33, diễn ra lúc 17h ngày 15/12. Đúng như kỳ vọng, hai đội mạnh nhất giải đã gặp nhau sau hành trình toàn thắng từ vòng bảng đến bán kết. Việt Nam vào chung kết với thành tích ấn tượng: thắng 4 trận và chưa thua set nào, cho thấy phong độ rất cao của Thanh Thúy cùng các đồng đội.

Ở bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhẹ nhàng vượt qua Indonesia 3-0, qua đó tiết kiệm thể lực và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quyết định. Trong khi đó, Thái Lan vẫn là “ngọn núi” lớn nhất của bóng chuyền nữ khu vực, với chuỗi 14 lần liên tiếp vô địch SEA Games kể từ năm 1995.

Tuy nhiên, cán cân giờ đây không còn quá chênh lệch. Sự tiến bộ mạnh mẽ của Việt Nam trong hai năm qua, đặc biệt là chiến thắng trước Thái Lan tại SEA V-League 2025, khiến đội chủ nhà phải dè chừng. Nếu giữ vững tâm lý, ổn định bước một và san sẻ gánh nặng tấn công cho Thanh Thúy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về tấm HCV lịch sử ngay trên đất Bangkok.

