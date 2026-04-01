Arsenal giành lợi thế quan trọng sau chiến thắng tối thiểu trước Sporting Lisbon ở lượt đi, trong trận đấu mà họ không tạo được nhiều sức ép như kỳ vọng. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, hai cầu thủ dự bị Gabriel Martinelli và Kai Havertz đã tỏa sáng đúng lúc, mang về bàn thắng quyết định.

Trở về Emirates, cơ hội đi tiếp của “Pháo thủ” là rất rõ ràng. Thống kê cho thấy Arsenal thắng tới 17/18 cặp đấu châu Âu khi giành lợi thế trên sân khách ở lượt đi. Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò HLV Mikel Arteta lại gây lo ngại khi họ thua 3 trong 4 trận gần nhất, bao gồm thất bại trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

Ở phía đối diện, Sporting Lisbon không còn nhiều cơ hội ở giải quốc nội nên sẽ dồn toàn lực cho Champions League. Dù vậy, việc tạo nên cú lật ngược tại Emirates vẫn là thử thách rất lớn với đại diện Bồ Đào Nha.