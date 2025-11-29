Ghi bàn:
Barca: Lamine Yamal (8')
Alaves: Pablo Ibanez (1')
Đội hình xuất phát Barca vs Alaves
Barca (4-2-3-1): J.Garcia, Martin, E.Garcia, Cubarsi, Balde, Casado, Bernal, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski
Alaves (4-4-2): Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi, Vicente, Blanco, Suarez, Alena, Martinez, Boye
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Barca vs Alaves...
15'
Sau khi gỡ hòa 1-1, đoàn quân của HLV Hansi Flick tiếp tục duy trì thế trận tấn công, đẩy đội hình của Alaves lùi sâu về phần sân nhà.
8'
Lamine Yamal gỡ hòa 1-1 cho Barca
Balde đi bóng xuống cánh trái trước khi đẩy cho Raphinha, ngôi sao người Brazil căng ngang cho Olmo. Dù Olmo dứt điểm hụt nhưng vẫn còn Yamal ở cột xa kết thúc tung nóc lưới Alaves.
3'
Thêm một cơ hội dành cho đội khách Alves, Abderrahman Rebbach dứt điểm chéo góc đưa bóng đi cắt ngang khung thành Barca.
1'
Pablo Ibanez trừng phạt sai lầm của hàng thủ Barca
Từ quả phạt góc của Alaves, hai cầu thủ Barca phá bóng chẳng khác nào pha "dọn cỗ" cho Pablo Ibanez dễ dàng dứt điểm ngay trước vạch vôi, mở tỷ số cho đội khách.
22h15
Trọng tài chính Miguel Ortiz thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Barca
Nhận định trước trận
Barca đang có phong độ ấn tượng tại La Liga với chuỗi 3 trận toàn thắng, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 1 điểm sau 13 vòng đấu. Nếu đánh bại Alaves ở vòng 14, thầy trò HLV Hansi Flick hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu.
Lợi thế lớn nhất của Barca nằm ở sân nhà, nơi họ đã thắng liên tiếp 6 trận. Đặc biệt, trận tái xuất Camp Nou gần đây chứng kiến chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bilbao, càng củng cố sự tự tin cho đội bóng xứ Catalunya.
Với dàn sao chất lượng như Lamine Yamal, Raphinha, Rashford hay Lewandowski, Barca được đánh giá vượt trội trước Alaves – đội bóng đang sa sút với 3 thất bại trong 4 vòng và liên tục tịt ngòi. Alaves cũng cực yếu khi xa nhà với chỉ 2 chiến thắng trong 14 chuyến làm khách gần nhất.
Dù vậy, Barca vừa chịu tổn thất tinh thần sau trận thua 0-3 trước Chelsea ở cúp châu Âu, nên nhiều khả năng họ chỉ giành chiến thắng với tỷ số khiêm tốn.