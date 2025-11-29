Barca đang có phong độ ấn tượng tại La Liga với chuỗi 3 trận toàn thắng, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn 1 điểm sau 13 vòng đấu. Nếu đánh bại Alaves ở vòng 14, thầy trò HLV Hansi Flick hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu.

Lợi thế lớn nhất của Barca nằm ở sân nhà, nơi họ đã thắng liên tiếp 6 trận. Đặc biệt, trận tái xuất Camp Nou gần đây chứng kiến chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Bilbao, càng củng cố sự tự tin cho đội bóng xứ Catalunya.

Với dàn sao chất lượng như Lamine Yamal, Raphinha, Rashford hay Lewandowski, Barca được đánh giá vượt trội trước Alaves – đội bóng đang sa sút với 3 thất bại trong 4 vòng và liên tục tịt ngòi. Alaves cũng cực yếu khi xa nhà với chỉ 2 chiến thắng trong 14 chuyến làm khách gần nhất.

Dù vậy, Barca vừa chịu tổn thất tinh thần sau trận thua 0-3 trước Chelsea ở cúp châu Âu, nên nhiều khả năng họ chỉ giành chiến thắng với tỷ số khiêm tốn.