Đội hình dự kiến
Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Karl, Saibari, Luis Diaz; Kane.
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz.
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|Lịch thi đấu
|League Stage - 3
|21/10/2026 23:45:00
|como - Manchester United
|21/10/2026 23:45:00
|Lille - Galatasaray
|22/10/2026 02:00:00
|Inter - Shakhtar Donetsk
|22/10/2026 02:00:00
|Real Betis - Feyenoord
|22/10/2026 02:00:00
|Club Brugge KV - Lens
|22/10/2026 02:00:00
|Bayern Munich - Arsenal
|22/10/2026 02:00:00
|Aston Villa - Viking
|22/10/2026 02:00:00
|Real Madrid - RB Leipzig
|22/10/2026 02:00:00
|Sporting CP - Lask Linz
21/10/2026 | 16:12
22h30
Thu gọn
21/10/2026 | 16:11
22h
Thông tin lực lượng
Bayern Munich: Musiala (chấn thương), Olise (treo giò).
Arsenal: Hincapie, Saliba, Tzolis (chấn thương).
Thu gọn