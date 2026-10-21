Đội hình dự kiến

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Karl, Saibari, Luis Diaz; Kane.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz.

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Lịch thi đấu
League Stage - 3
21/10/2026 23:45:00 como - Manchester United
21/10/2026 23:45:00 Lille - Galatasaray
22/10/2026 02:00:00 Inter - Shakhtar Donetsk
22/10/2026 02:00:00 Real Betis - Feyenoord
22/10/2026 02:00:00 Club Brugge KV - Lens
22/10/2026 02:00:00 Bayern Munich - Arsenal
22/10/2026 02:00:00 Aston Villa - Viking
22/10/2026 02:00:00 Real Madrid - RB Leipzig
22/10/2026 02:00:00 Sporting CP - Lask Linz
21/10/2026 | 16:12

22h30

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Dàn sao Bayern Munich trên sân tập - Ảnh: FCB
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21/10/2026 | 16:11

22h

Thông tin lực lượng

Bayern Munich: Musiala (chấn thương), Olise (treo giò).

Arsenal: Hincapie, Saliba, Tzolis (chấn thương).

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Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: TV360
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