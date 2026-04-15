Nhận định trước trận

Cuộc đại chiến lần thứ 30 giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Champions League sẽ diễn ra tại Allianz Arena, thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ toàn cầu. Bayern nắm lợi thế sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu, với các pha lập công của Luis Diaz và Harry Kane, dù Kylian Mbappe kịp rút ngắn cách biệt cho Real.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, Bayern đang đạt phong độ cao và có điểm tựa vững chắc từ lịch sử. Họ từng đi tiếp ở 29/30 cặp đấu khi thắng sân khách lượt đi. Allianz Arena cũng là “pháo đài” khi Bayern thắng 5 trận sân nhà tại Champions League mùa này.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid chịu áp lực lớn khi phong độ sa sút tại La Liga. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia vẫn là thế lực đáng gờm với bản lĩnh châu Âu, từng bất bại 4 lần gần nhất tại Allianz Arena và sẵn sàng tạo nên màn ngược dòng.