Để thua 1-2 tại Bernabeu, Real Madrid bị dồn vào thế chân tường khi đến ‘hang Hùm’ tái đấu cho chiếc vé bán kết Champions League.

Thầy trò Arbeloa ít nhất cần thắng lại với tỷ số tương tự - để bước vào hiệp phụ, hoặc cần ghi được nhiều bàn thắng hơn để giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Jude Bellingham liệu có phá 'dớp' ở Allianz Arena khi cùng Real Madrid tái đấu ở tứ kết lượt về Cúp C1? Ảnh: Defensa

Tuy nắm lợi thế loại Bayern Munich ở các vòng đấu trực tiếp (tứ kết và bán kết), trong 4 lần đối đầu gần nhất, nhưng Real Madrid lại mang những nỗi lo khác.

Chẳng hạn, họ chỉ một lần ngược dòng thành công trong 7 lần sau khi để thua ở lượt đi. Bên cạnh đó là thành tích rất tốt của đối thủ trên sân nhà của họ, cũng như Bayern Munich là đội bóng châu Âu có phong độ ổn định nhất mùa này.

Sau thất bại ở lượt đi, HLV Arbeloa xác nhận, Jude Bellingham mới bình phục chấn thương gần đây, sẽ trở lại đội hình xuất phát Real Madrid trong chuyến làm khách đến Đức.

Thế nhưng, không có số liệu thống kê tốt của Bellingham với Bayern Munich, thay vào đó, ‘Hùm xám’ chẳng khác nào là khắc tinh của tiền vệ người Anh.

Cụ thể, Jude Bellingham lúc còn chơi cho Dortmund, đã thua trong tất cả các lần đến làm khách sân Allianz Arena. Ngay cả khi đấu trên sân nhà, anh cũng không được hưởng niềm vui chiến thắng. Tổng cộng, trong 8 lần đối đầu thì Jude Bellingham cùng đội của mình thua đến 7 (trận còn lại hòa).

Mbappe là tay săn bàn số 1 của Real Madrid, nhưng cũng lại là vấn đề cho đội bóng áo trắng. Ảnh: R.M

Lần duy nhất Bellingham thắng Bayern Munich là lúc đã chuyển sang khoác áo Real Madrid – tại lượt về bán kết Champions League (2-1) 2024. Tuy nhiên, trên sân của đối phương thì anh cùng Kền kền hòa 2-2.

Ngoài mối lo Jude Bellingham bị ‘ám’ trên sân Bayern, Real Madrid còn bất an với Mbappe, người được kỳ vọng và có phong độ tốt nhưng lại khiến đội suy giảm: mùa trước trắng tay và mùa này có nguy cơ tương tự.

Phát biểu trước trận, Jude Bellingham ví cuộc tái đấu với Bayern chẳng khác nào là trận “chung kết” mà anh cùng Real Madrid trong tâm thế: được ăn cả, ngã về không.

“Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi sau khi để thua 1-2 ở lượt đi. Việc để đối thủ nắm lợi thế là lỗi của chúng tôi. Cuộc tái đấu với Bayern là một trận chung kết. Bất kỳ thất bại nào ở Cúp C1 cũng đều là thảm họa. Real Madrid cần phải chơi tốt, với tư duy trong đầu của chúng tôi là được ăn cả, ngã về không.

Chúng tôi biết tầm quan trọng của cuộc chiến và sẽ cống hiến hết mình để lấy vé bán kết cũng như thực hiện mục tiêu vô địch Champions League”.