2h00 ngày 16/4, sân Allianz Arena:

Bayern Munich đang thể hiện phong độ rất ổn định, đặc biệt là hiệu suất tấn công, khi ghi bàn trong toàn bộ 45 trận đấu chính thức trên mọi đấu trường mùa này.

Trên mặt trận Champions League, nhà vô địch bóng đá Đức thể hiện sức mạnh khi ghi ít nhất 3 bàn ở 6 trong số 11 trận đấu.

Hơn nữa, Bayern Munich ghi tổng cộng 34 bàn ở sân chơi châu Âu đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Chỉ có nhà ĐKVĐ PSG ghi nhiều bàn hơn – 36 lần làm tung lưới đối thủ.

Harry Kane là trung tâm của lối chơi, khi anh thường xuyên lùi về tổ chức bóng, tranh chấp, và trực tiếp dứt điểm ghi 11 bàn cho cá nhân.

Cầu thủ 32 tuổi người Anh thực sự là linh hồn của đội bóng do Vincent Kompany dẫn dắt. Dù thể lực chưa đạt tối ưu, anh vẫn thi đấu xuất sắc và ghi 1 bàn trong trận lượt đi tứ kết Champions League tại Bernabeu.

Nếu chỉ tính trong 90 phút, trận lượt đi tại Bernabeu mới là lần đầu tiên Bayern Munich thắng được đội bóng 15 lần vô địch châu Âu.

Trên sân nhà, gã khổng lồ xứ Bavaria chỉ thua 4 trong 33 lần tiếp đón các đại diện La Liga. Thành tích ấn tượng này tiếp thêm động lực cho Bayern khi bước vào lưới về tứ kết Champions League.

Trong khi đó, phong độ của Real Madrid rất thất thường. Những nét tích cực mà Alvaro Arbeloa mang đến hiện đã không còn, và “Los Blancos” hoàn toàn buông xuôi trong cuộc đua vô địch La Liga với Barca.

Phía trước Real Madrid không còn lựa chọn nào khác: được ăn cả ngã về không. Cuộc chiến trên sân Allianz Arena là tất cả với Kylian Mbappe và các đồng đội.

“Đối với tôi, được thi đấu cho Real Madrid giống như một món quà từ Chúa”, Mbappe lên tiếng khi di chuyển sang Munich.

Tiền đạo người Pháp tự động viên: “Được có cơ hội sống với niềm đam mê của mình, được chơi những trận đấu hay nhất, được khoác áo CLB tốt nhất thế giới. Tôi luôn biết ơn vì được ra sân, được thức dậy mỗi sáng và làm những điều khiến mình hạnh phúc”.

Mùa trước, hành trình đầu tiên của Mbappe với Real Madrid là thất bại nặng nề. Đáng kể, ngay sau khi anh ra đi, PSG lập tức lần đầu vô địch Champions League.

Mbappe hiện dẫn đầu Vua phá lưới với 14 bàn, bùng nổ hơn so với năm đầu tiên. Dù vậy, mùa giải của anh và Real Madrid có thể kết thúc ngay lúc này, tại Allianz Arena – nơi Tchouameni bị treo giò.

Lực lượng:

Bayern Munich: Karl, Ulreich chấn thương.

Real Madrid: Courtois, Rodrygo chấn thương; Tchouameni bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Eder Militao, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Guler, Mbappe, Vinicius.

Dự đoán: Bayern Munich thắng 2-1.