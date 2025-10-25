Becamex TP.HCM đang dần tìm lại phong độ dưới triều đại HLV Đặng Trần Chỉnh. Sau khởi đầu nhạt nhòa cùng HLV Nguyễn Anh Đức, đội bóng thành phố bất ngờ lột xác mạnh mẽ, giành 4 điểm chỉ sau 2 trận - thành tích vượt xa 5 vòng đấu trước đó.

Chiến thắng ấn tượng trước ĐKVĐ Nam Định ngay tại Thiên Trường cho thấy tinh thần và lối chơi của Becamex TP.HCM đang hồi sinh. Đáng chú ý, tiền vệ Minh Khoa đang là điểm sáng mới, khi liên tiếp ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo dẫn đến phạt đền, hứa hẹn trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc chạm trán sắp tới.

Phía đối diện, Hà Nội chưa thể có khởi đầu suôn sẻ cùng HLV Harry Kewell khi để thua Ninh Bình trong ngày ra mắt. Dù sở hữu dàn sao dày dạn kinh nghiệm như Hùng Dũng và tân binh nhập tịch Hoàng Hên, đội bóng Thủ đô vẫn cần thêm thời gian để vận hành trơn tru. Cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn” này hứa hẹn là màn so tài giàu kịch tính và khó lường.