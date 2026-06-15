Ecuador gặp Bờ Biển Ngà ở lượt trận ra quân bảng E World Cup 2026 , trong màn so tài được đánh giá cân bằng và có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành vé đi tiếp. Khi Đức được xem là ứng viên hàng đầu bảng đấu, cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí thứ hai.

Bờ Biển Ngà vs Ecuador

Ecuador bước vào giải với sự tự tin lớn sau vòng loại Nam Mỹ ấn tượng. Dù bị trừ điểm từ đầu chiến dịch, họ vẫn cán đích trong nhóm dẫn đầu, chỉ sau Argentina. Đại diện Nam Mỹ sở hữu đội hình đồng đều, với Caicedo là điểm tựa ở tuyến giữa, bên cạnh những gương mặt chất lượng như Hincapie hay Estupinan.

Bờ Biển Ngà cũng không hề kém cạnh. “Voi rừng” trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng, mang theo đội hình giàu thể lực, tốc độ và có nhiều nhân tố đáng chú ý, trong đó nổi bật là Amad Diallo. Phong độ của đại diện châu Phi thời gian qua cũng rất thuyết phục.

Ecuador chắc chắn và thực dụng, còn Bờ Biển Ngà mạnh mẽ, giàu tốc độ. Với sự cân bằng hiện tại, trận đấu này rất dễ khép lại với tỷ số hòa.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Bờ Biển Ngà

Ecuador (4-2-3-1): Ramirez; Estupinan, Torres, Porozo, Hurtado; Caicedo, Castillo; Angulo, Guagua, Yeboah; Valencia

Bờ Biển Ngà (4-3-3): Yahia Fofana; Konan, Kossounou, Singo, Ndicka; Kessie, Seri, Sangar; Guessand, Diakite, Amad Diallo.

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