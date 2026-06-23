Đội tuyển Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng khi hòa Congo 1-1, trận đấu gắn với màn trình diễn kém của Cristiano Ronaldo.

Đội trưởng Bồ Đào Nha đã trải qua 10 trận không ghi bàn ở các giải đấu lớn.

Giờ đây, giữa nhiều tranh cãi về vai trò đá chính, Ronaldo phải chứng minh bản thân bằng cách đưa Bồ Đào Nha vượt qua tân binh Uzbekistan.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Pedro Neto.

Uzbekistan (3-4-3): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov, Shomurodov.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bồ Đào Nha vs Uzbekistan: