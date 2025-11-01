Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Hải Phòng
CA TP.HCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Văn Luân, Quốc Cường, Việt Hoàng, Đức Phú, Williams, Makrillos, Tiến Linh
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng, Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio, Minh Dĩ, Friday, Tagueu
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá CA TP.HCM vs Hải Phòng...
19h15
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát CA TP.HCM vs Hải Phòng
Nhận định trước trận
CA TP.HCM vừa trải qua thất bại đáng tiếc 0-1 trước CAHN ở vòng đấu trước, dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian. Dù cầm bóng vượt trội, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, trước khi để Alan ghi bàn duy nhất, khiến họ rời sân Hàng Đẫy trong tiếc nuối.
Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại mà còn bộc lộ những vấn đề quen thuộc: hàng thủ thiếu tập trung và hàng công quá vội vàng.
Sau 8 vòng, CA TP.HCM có 14 điểm, tạm xếp thứ 5 - thành tích không tệ nhưng chưa tương xứng với tham vọng của đội bóng ngành Công an.
Ở vòng 9, họ trở về sân nhà tiếp đón Hải Phòng, đội đang có phong độ cao với chuỗi 4 trận bất bại. Với dàn ngoại binh lợi hại như Antonio, Tagueu và Friday, Hải Phòng hứa hẹn sẽ là thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Thông tin lực lượng
CA TP.HCM: Vắng mặt của Endrick do chấn thương.
Hải Phòng: Cũng chịu tổn thất lớn khi tiền vệ trụ cột Hữu Sơn dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài hạn.