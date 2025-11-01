CA TP.HCM vừa trải qua thất bại đáng tiếc 0-1 trước CAHN ở vòng đấu trước, dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian. Dù cầm bóng vượt trội, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà, trước khi để Alan ghi bàn duy nhất, khiến họ rời sân Hàng Đẫy trong tiếc nuối.

Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 6 trận bất bại mà còn bộc lộ những vấn đề quen thuộc: hàng thủ thiếu tập trung và hàng công quá vội vàng.

Sau 8 vòng, CA TP.HCM có 14 điểm, tạm xếp thứ 5 - thành tích không tệ nhưng chưa tương xứng với tham vọng của đội bóng ngành Công an.

Ở vòng 9, họ trở về sân nhà tiếp đón Hải Phòng, đội đang có phong độ cao với chuỗi 4 trận bất bại. Với dàn ngoại binh lợi hại như Antonio, Tagueu và Friday, Hải Phòng hứa hẹn sẽ là thử thách cực lớn cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.