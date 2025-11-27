Đội hình dự kiến CAHN vs Bắc Kinh Quốc An

CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Hugo Gomes, Lê Văn Đô, Mauk, Thành Long, Rogerio, Leo Artur, Đình Bắc, Quang Hải.

Bắc Kinh Quốc An: Wang Guoming; Shinar Yeljan, Iago Maidana, Purificação Oliveira, Huang Ruifeng, Wang Shangyuan, Abudulam, Zhong Yihao, Gonçalo Rodrigues, Acheampong, Fábio Abreu

bxh cahn afc cup.jpeg
Xếp hạng bảng E trước lượt trận áp chót

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá CAHN vs Bắc Kinh Quốc An...