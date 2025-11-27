Trực tiếp bóng đá Ratchaburi 0-0 Nam Định: Thế trận giằng coTrực tiếp bóng đá Ratchaburi vs Nam Định, lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26, sân Ratchaburi, 17h ngày 27/11.
Đội hình dự kiến CAHN vs Bắc Kinh Quốc An
CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Việt Anh, Hugo Gomes, Lê Văn Đô, Mauk, Thành Long, Rogerio, Leo Artur, Đình Bắc, Quang Hải.
Bắc Kinh Quốc An: Wang Guoming; Shinar Yeljan, Iago Maidana, Purificação Oliveira, Huang Ruifeng, Wang Shangyuan, Abudulam, Zhong Yihao, Gonçalo Rodrigues, Acheampong, Fábio Abreu
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá CAHN vs Bắc Kinh Quốc An...