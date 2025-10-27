CAHN đang có phong độ khá tốt tại V.League với 4 chiến thắng, 2 trận hòa sau 6 vòng đấu, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Dù vừa bị Macarthur FC cầm hòa 1-1 ở AFC Champions League 2, thầy trò HLV Polking vẫn giữ được sự tự tin trước cuộc tiếp đón CA TP.HCM trên sân nhà.

Đây là màn đối đầu mang nhiều cảm xúc, bởi sau hơn 20 năm, người hâm mộ mới lại chứng kiến cuộc so tài giữa hai đội bóng công an đại diện cho hai thành phố lớn nhất Việt Nam. CA TP.HCM - dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng với 14 điểm sau 7 trận, bằng điểm CAHN nhưng kém hiệu số.

Dù được đánh giá thấp hơn về lực lượng, đội khách vẫn đặt mục tiêu có điểm, thậm chí hướng đến chiến thắng để tái hiện “hào quang xưa” của cái tên CA TP.HCM trong một trận đấu đầy hoài niệm và danh dự.