Ở giai đoạn khởi đầu mùa giải 2025/26, CAHN và Hà Nội FC đều trải qua nhiều biến động trái ngược. CAHN khởi đầu chật vật khi hòa Thể Công - Viettel rồi để thua ngược Pathum United tại Cúp các CLB Đông Nam Á, đồng thời mất trung vệ Việt Anh vì chấn thương.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mano Polking nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng 3-0 trên sân Becamex TP.HCM, nhờ các pha lập công của Alan, Leo Artur và Quang Hải.

Trận thắng này giúp họ giải tỏa áp lực và có sự chuẩn bị tốt nhất trước “derby Thủ đô”. Trong khi đó, Hà Nội FC lại gây thất vọng khi để thua TP.HCM 1-2 ở trận mở màn và bị HAGL cầm chân không bàn thắng, dù áp đảo thế trận.

Điểm yếu lớn nhất của Văn Quyết và các đồng đội chính là khả năng tận dụng cơ hội. Cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn căng thẳng khi CAHN quyết khẳng định vị thế ứng viên vô địch, còn Hà Nội FC cần thắng để lấy lại tinh thần.





