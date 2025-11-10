CAHN bước vào vòng 11 V.League 2025/26 với tâm thế muốn lấy lại niềm vui sau thất bại trước Macarthur FC tại AFC Champions League 2.

Dù vậy, ở sân chơi quốc nội, thầy trò HLV Mano Polking vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng khi bất bại suốt 8 trận, giành 20 điểm và tạm xếp nhì bảng. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, CAHN đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Ninh Bình.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh đang thăng hoa sau hai chiến thắng liên tiếp trước HAGL và Hà Nội FC.

Lối chơi kỷ luật, chắc chắn và khả năng phản công hiệu quả giúp họ sẵn sàng tạo bất ngờ trên sân Hàng Đẫy. Nếu CAHN không duy trì được sự tập trung, khả năng họ đánh rơi điểm trước một Hà Tĩnh lì lợm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.