Nam Định đã sớm trở thành cựu vương V-League. Vì thế, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt nhiều khả năng dành sự ưu tiên cho sân chơi Cúp CLB Đông Nam Á - ASEAN Club Championship.

Đây là cơ hội cho Công An Hà Nội giành 3 điểm. Thầy trò HLV Mano Polking có thể đăng quang V-League ngay tối nay nếu vượt qua Nam Định, đồng thời trước đó Thể Công Viettel không thắng Hà Tĩnh.

Đội hình dự kiến:

CAHN: Nguyễn Filip; Minh Phúc, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Mauk, Quang Hải, Alan, Đình Bắc.

Nam Định: Nguyên Mạnh; Kevin Phạm Ba, Văn Tới, Tuấn Dương, Hồng Duy, A Mít, Tuấn Anh, Caio Cesar, Hoàng Anh, Akolo, Brenner.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CAHN vs Nam Định: