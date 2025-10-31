CLB Công an Hà Nội đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải 2025/26. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, đội bóng không chỉ phải căng sức tại V.League mà còn phải liên tục di chuyển thi đấu ở AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Dù đối mặt lịch thi đấu dày đặc, đội vẫn duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Chiến thắng 1-0 trước Công an TP.HCM giúp họ vươn lên nhì bảng, chỉ kém Ninh Bình 3 điểm.

Tuy nhiên, đội bóng đang gặp bất lợi khi thủ môn Filip Nguyễn chấn thương, còn Lê Văn Đô bị treo giò. Ở vòng 9, Công an Hà Nội sẽ chạm trán PVF-CAND - đối thủ quen thuộc cùng tập luyện tại trung tâm PVF.

Dù PVF-CAND thi đấu đầy nỗ lực, sự chênh lệch đẳng cấp khiến giới chuyên môn tin rằng Quang Hải và đồng đội sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm để tiếp tục đua ngôi vô địch.