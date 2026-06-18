Link xem trực tiếp bóng đá CH Séc vs Nam Phi, 23h ngày 18/6 VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa CH Séc vs Nam Phi, bảng A, lúc 23h ngày 18/6 (giờ Việt Nam).

CH Séc đang chịu áp lực lớn trước cuộc đối đầu với Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Thất bại 1-2 trước Hàn Quốc khiến đại diện châu Âu rơi vào thế buộc phải thắng nếu không muốn sớm gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

CH Séc vs Nam Phi

Dù trắng tay ở trận ra quân, CH Séc vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng này duy trì được sự chắc chắn trong cách vận hành, chơi quyết liệt ở khu vực giữa sân và luôn tiềm ẩn nguy hiểm từ những pha bóng cố định - thứ vũ khí đã làm nên thương hiệu của họ trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, Nam Phi chưa tạo được nhiều dấu ấn sau trận thua 0-2 trước Mexico. Đại diện châu Phi gặp khó trong khâu triển khai bóng, thiếu sự sắc bén trên hàng công và thường xuyên để lộ khoảng trống ở tuyến dưới.

Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng kinh nghiệm của những trụ cột như Tomas Soucek hay Patrik Schick, CH Séc được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt cơ hội này để tìm kiếm chiến thắng đầu tay, qua đó thắp lại hy vọng cạnh tranh tại bảng A.

Đội hình xuất phát

CH Séc: Kovar, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Sojka, Sadilek, Cerv, Darida, Hlozek, Schick

Nam Phi: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Rayners, Mbatha, Appollis, Maseko