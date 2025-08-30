Đội hình dự kiến
Chelsea: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap.
Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz.
|Lịch thi đấu
|Vòng 3
|30/08/2025 18:30:00
|Chelsea - Fulham
|30/08/2025 21:00:00
|Sunderland - Brentford
|30/08/2025 21:00:00
|Tottenham - Bournemouth
|30/08/2025 21:00:00
|Wolves - Everton
|30/08/2025 21:00:00
|Manchester United - Burnley
|30/08/2025 23:30:00
|Leeds - Newcastle
|31/08/2025 20:00:00
|Brighton - Manchester City
|31/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - West Ham
|31/08/2025 22:30:00
|Liverpool - Arsenal
|01/09/2025 01:00:00
|Aston Villa - Crystal Palace
Thông tin lực lượng
Chelsea: Badiashile, Colwill, Jackson, Kellyman, Mudryk, Cole Palmer không thể ra sân.
Fulham: Đầy đủ đội hình mạnh nhất.
