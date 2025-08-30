Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Estevao, Joao Pedro, Neto, Delap.

Fulham: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Castagne, Lukic, Berge, Sessegnon, King, Iwobi, Muniz.

Lịch thi đấu
Vòng 3
30/08/2025 18:30:00 Chelsea - Fulham
30/08/2025 21:00:00 Sunderland - Brentford
30/08/2025 21:00:00 Tottenham - Bournemouth
30/08/2025 21:00:00 Wolves - Everton
30/08/2025 21:00:00 Manchester United - Burnley
30/08/2025 23:30:00 Leeds - Newcastle
31/08/2025 20:00:00 Brighton - Manchester City
31/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - West Ham
31/08/2025 22:30:00 Liverpool - Arsenal
01/09/2025 01:00:00 Aston Villa - Crystal Palace
GzcqWHQXUAAloWZ.jpg
Hai tân binh Chelsea - Estevao và Joao Pedro - Ảnh: CFC
Thông tin lực lượng

Chelsea: Badiashile, Colwill, Jackson, Kellyman, Mudryk, Cole Palmer không thể ra sân.

Fulham: Đầy đủ đội hình mạnh nhất.

GettyImages 2190862869.jpg
Fulham sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: CFC
