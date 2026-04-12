Giờ là lúc quyết định đối với Man City. Chính Arsenal đã dâng chiến thắng cho họ trên khay bạc. Một lần nữa, Citizens nắm trong tay vận mệnh của chính mình trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.
Ai mà ngờ được điều này chỉ vài tuần trước? Tất nhiên, để đạt được điều đó, Man City phải đánh bại Chelsea, Crystal Palace và Arsenal, đội bóng vẫn còn phải đến làm khách tại sân Etihad.
Ba chiến thắng này sẽ giúp đoàn quân của Pep Guardiola san bằng điểm số với đội đầu bảng.
Pep đã nói: “Chúng ta cần rất nhiều điểm”. Nhưng trước hết, điều quan trọng là phải thắng trên sân Stamford Bridge.
Đội hình xuất phát:
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Chelsea vs Man City:
Kỷ lục
Đây là lần ra sân thứ 297 tại Premier League của Bernardo Silva, lập kỷ lục cho một cầu thủ người Bồ Đào Nha (vượt qua 296 trận của Luis Boa Morte). Cristiano Ronaldo đứng thứ 3 danh sách này, với 236 trận. Bruno Fernandes xếp tiếp theo, 223 trận.
Sau khi ghi bàn vào lưới West Ham ở trận gần nhất, Bernardo có thể ghi bàn trong 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 3/2023.
Dấu ấn Pep Guardiola
Man City đã thắng 28 trong 31 trận Premier League diễn ra trong tháng 4 (hòa 2, thua 1). Dưới thời Pep Guardiola, họ đạt trung bình 2,50 điểm/trận trong tháng này (38 trận: 30 thắng, 5 hòa, 3 thua) – cao nhất đối với bất kỳ đội bóng nào thi đấu ít nhất 15 trận trong một tháng cụ thể dưới một HLV; đứng thứ hai cũng chính là Man City của Guardiola trong tháng 5 (2,47 điểm/trận).
Thống kê
- Man City thắng 4 trong 5 chuyến làm khách gần nhất trước Chelsea tại Premier League (hòa 1) – bằng đúng số chiến thắng họ có được trong 26 lần làm khách trước đó tại Stamford Bridge ở giải đấu này (hòa 8, thua 14).
- Chelsea đã thua 2 trận gần nhất tại Premier League, lần lượt 0-1 trước Newcastle và 0-3 trước Everton. The Blues chưa từng thua ít nhất 3 trận liên tiếp tại giải kể từ tháng 5/2023 (chuỗi 4 trận), và chưa từng có chuỗi thua như vậy mà không ghi bàn kể từ tháng 3/1998 (cũng 4 trận).
- Man City hòa 2 trận gần nhất tại Premier League, dù đều là đội ghi bàn trước (hòa 2-2 với Nottingham Forest, 1-1 với West Ham). Lần gần nhất họ ghi bàn mở tỷ số trong 3 trận liên tiếp mà không thắng trận nào là từ tháng 12/2003 đến tháng 1/2004, dưới thời HLV Kevin Keegan.
- Sau khi thắng 4 trận đầu tiên tại Premier League dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea chỉ thắng 1 trong 6 trận tiếp theo (hòa 2, thua 3). Kể từ giai đoạn này (bắt đầu từ trận hòa 2-2 với Leeds ngày 10/2), chỉ có Leeds (4 điểm) và Tottenham (1 điểm) giành ít điểm hơn Chelsea (5 điểm).
- Man City (51) và Chelsea (50) là hai đội có số cú dứt điểm nhiều nhất xuất phát từ các tình huống thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương. Trong trận lượt đi hồi tháng 1, Man City đã có tới 24 lần thu hồi bóng ở khu vực này trước Chelsea – kỷ lục của một đội trong một trận Premier League mùa giải này.
- Erling Haaland ghi 19 bàn trong 17 trận Premier League trước Giáng sinh mùa này, nhưng sau đó chỉ có 3 bàn trong 12 trận gần nhất (trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền). Trước Giáng sinh, tiền đạo người Na Uy có trung bình 0,89 bàn thắng kỳ vọng (không tính penalty) mỗi 90 phút; kể từ đó con số này giảm xuống còn 0,32.