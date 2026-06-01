Curacao bước vào trận đấu với Bờ Biển Ngà ở lượt cuối bảng E World Cup 2026 trong thế không còn nhiều lựa chọn, nhưng vẫn nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Đại diện Caribbean buộc phải giành trọn 3 điểm, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ cặp đấu giữa Đức và Ecuador nếu muốn tiếp tục hành trình.

Sau trận thua đậm 1-7 trước Đức ở ngày ra quân, Curacao từng bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, họ đã cho thấy tinh thần kiên cường khi cầm hòa Ecuador 0-0. Trận đấu đó chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Eloy Room, người liên tục cứu thua để mang về điểm số lịch sử cho đội nhà.

Dẫu vậy, đối đầu với Bờ Biển Ngà sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều. Curacao nhiều khả năng vẫn lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội từ những pha phản công nhanh.

Ở phía đối diện, Bờ Biển Ngà đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup. Họ đã đánh bại Ecuador ở trận mở màn và chỉ chịu thua Đức ở những phút bù giờ.

Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ cùng đội hình chất lượng, đại diện châu Phi được đánh giá cao hơn và đủ khả năng giành chiến thắng để viết nên cột mốc mới trong lịch sử.

Thông tin lực lượng

Curacao có lực lượng tốt nhất.

Bờ Biển Ngà thiếu hậu vệ Singo do chấn thương.

Đội hình dự kiến Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao (5-4-1): Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Locadia.

Ivory Coast (4-3-3): Yahia Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Yan Diomande.

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Curacao vs Bờ Biển Ngà...