Hà Nội hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi làm khách trước Đà Nẵng ở vòng 5 V-League, lúc 18h ngày 25/10. Sau khởi đầu khó khăn, thầy trò Harry Kewell tìm lại tự tin bằng hai trận thắng Bắc Ninh và CAHN, vươn lên thứ 9 với 6 điểm.

Ngược lại, Đà Nẵng đứng áp chót, mới có 3 điểm và thủng lưới 11 lần sau bốn trận. Hai thất bại gần nhất, trước HAGL và Hải Phòng, phơi bày những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Dù vậy, lợi thế sân Chi Lăng cùng ký ức loại Hà Nội ở Cúp Quốc gia tiếp thêm hy vọng cho đội chủ nhà trong nỗ lực chặn đà sa sút.

Đội hình dự kiến:

Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng; Matias Fracchia, Callesro, Ngọc Hải, Ivan Saponjic, Kavin Lương, Phan Văn Long, Việt Hoàng, Bryan Lý, Văn Sơn, Sỹ Hoàng.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Adriel Silva, Thành Chung, Công Nhật, Kevin Felida, Yuval Sade, Hùng Dũng, Văn Quyết, Faurandk, Văn Tùng.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Đà Nẵng vs Hà Nội: