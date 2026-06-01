Ecuador bước vào lượt trận cuối bảng E World Cup 2026 với sức ép nặng nề khi đối thủ là Đức. Sau khi thua Bờ Biển Ngà và chỉ có trận hòa không bàn thắng trước Curacao, đội bóng Nam Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn tiếp tục cuộc chơi.

Điểm yếu lớn nhất của Ecuador nằm ở khả năng dứt điểm. Trước Curacao, họ tạo ra tới 27 cơ hội nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự kém hiệu quả này khiến HLV Sebastian Beccacece và các học trò rơi vào tình thế đầy rủi ro, dù tinh thần thi đấu vẫn rất đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh đó, Enner Valencia vẫn là niềm kỳ vọng hàng đầu. Tiền đạo kỳ cựu này chỉ còn thiếu một bàn nữa để chạm mốc 50 bàn cho đội tuyển quốc gia, và Ecuador đang chờ đợi anh tỏa sáng đúng lúc.

Ở chiều ngược lại, Đức thể hiện phong độ rất thuyết phục. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann toàn thắng sau hai lượt trận, ghi tới 9 bàn và đã sớm giành vé vào vòng knock-out. Deniz Undav nổi lên như một quân bài chiến lược với khả năng tạo đột biến khi vào sân từ ghế dự bị.

Ngay cả khi có những điều chỉnh về nhân sự, Đức vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng dày và phong độ ổn định.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Đức

Ecuador: Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié, Alcivar; Caicedo, Vite, Estupiñán, Yeboah; Valencia, Plata

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

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