Trận ra quân gặp Myanmar lúc 17h30 ngày 6/4 tại Giải futsal Đông Nam Á 2026 mang ý nghĩa quan trọng với tuyển futsal Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch. Đây không chỉ là bước khởi đầu mà còn là màn kiểm chứng cho sự chuẩn bị của thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Ở bảng đấu có tính cạnh tranh cao, một chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu then chốt với Thái Lan. Tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng ổn định, lối chơi ngày càng hoàn thiện sau quá trình tập huấn. Khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh cùng sự hiệu quả trong vai trò pivo là điểm mạnh đáng chú ý.

Những trụ cột như Hồ Văn Ý, Đức Hòa hay Châu Đoàn Phát tiếp tục là chỗ dựa về kinh nghiệm. Trong khi đó, Myanmar tiến bộ với lối chơi kỷ luật và phản công nhanh, nhưng vẫn hạn chế về sự ổn định. Với đẳng cấp vượt trội, tuyển Việt Nam được kỳ vọng giành trọn 3 điểm.

