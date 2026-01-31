Hành trình của ĐT futsal Việt Nam và Thái Lan tại bảng B đang phản chiếu lẫn nhau một cách rõ nét. Cả hai đều có một trận “toát mồ hôi”, trước khi phô diễn sức mạnh vượt trội ở lượt đấu kế tiếp.

Thái Lan khởi đầu chật vật trước Lebanon, bị khóa chặt trong hiệp một và chỉ có thể tạo khác biệt nhờ đẳng cấp cá nhân sau giờ nghỉ.

Futsal Việt Nam (áo đỏ) và Thái Lan tranh ngôi nhất bảng B - Ảnh: FAT

ĐT futsal Việt Nam thậm chí còn trải qua kịch bản căng thẳng hơn khi bị Kuwait dẫn 2 bàn. Dù vậy, tinh thần không bỏ cuộc cùng khả năng tấn công sắc bén đã giúp đội bóng áo đỏ lội ngược dòng thắng 5-4 đầy cảm xúc.

Ở trận thứ hai, cả hai đội đều “giải quyết” đối thủ một cách gọn gàng. Việt Nam áp đảo Lebanon ngay từ đầu, còn Thái Lan thắng Kuwait với tỷ số đậm 6-1. Những màn trình diễn ấy khẳng định vị thế hàng đầu khu vực của hai đội.

Trận đấu cuối cùng không chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng B, mà còn là cuộc đua né Indonesia – đội chủ nhà đang vươn lên mạnh mẽ và là thử thách lớn nhất tại giải.