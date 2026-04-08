Không có bất ngờ tại vòng bảng futsal Đông Nam Á 2026 khi các đội mạnh đều sớm giành vé vào bán kết. Ở bảng A, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đi tiếp, trong khi bảng B chứng kiến Australia và Indonesia chiếm hai suất còn lại. Vì vậy, lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu.

Trận futsal Việt Nam vs Thái Lan hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính

Hiện tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn và chỉ cần hòa Thái Lan là giữ vững vị trí này. Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc có thể phụ thuộc vào tính toán chiến thuật nhằm lựa chọn đối thủ phù hợp ở bán kết.

Do trận Australia gặp Indonesia diễn ra trước, hai đội ở bảng A sẽ có thêm cơ sở để đưa ra phương án tiếp cận. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vì thế vẫn rất đáng chờ đợi, không chỉ bởi tính cạnh tranh mà còn bởi yếu tố “kình địch”.

Dù vậy, với lịch thi đấu dày, nhiều khả năng cả hai đội sẽ ưu tiên giữ sức và tránh chấn thương trước vòng knock-out quan trọng.

Xếp hạng bảng A trước lượt trận cuối